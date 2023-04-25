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Культура

Международные Александро-Невские чтения пройдут в Псковской области

Международные Александро-Невские чтения «Историческое наследие великого князя Александра Невского и вызовы современности» пройдут в Псковской области 27—28 апреля. В 14-й раз участники мероприятия соберутся на Псковской земле, чтобы обсудить духовно-нравственные традиции и ценности. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

Откроются чтения пленарным заседанием под председательством настоятеля воинского храма Святого Александра Невского митрофорного протоиерея Олега Тэора. Оно пройдет в Псковском государственном университете. Участники рассмотрят вопросы, касающиеся увековечивания памяти героев прошлых лет и современности, а также обсудят ряд философских тем.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Центральной частью чтений станет работа семи основных просветительских секций: «Духовно-нравственное воспитание: история и современность», «Александр Невский как национальный идеал исторического просвещения и духовно-нравственного воспитания», «Воинские традиции Александра Невского в военной истории России», «Историческое наследие великого князя Александра Невского в патриотическом воспитании курсантов», «Воинское наследие Псковского региона: история и современность», «Методические аспекты патриотического воспитания учащихся», «Историческое и духовно-нравственное наследие Александра Невского».

Обсуждения и дискуссии пройдут на площадках ПсковГУ в Пскове и Печорах, Псковского филиала университета ФСИН России и Псковского областного института повышения квалификации работников образования. С докладами выступят учителя, преподаватели псковских вузов и студенты, музейные специалисты и лекторы из других регионов и стран ближнего зарубежья.

Еще одна секция «Александр Невский: вчера, сегодня, завтра…» пройдет для подростков в Доме причта Свято-Троицкого кафедрального собора Пскова.

Также в программе чтений — чествование памяти князя Александра Невского и его дружины у монумента в память о Ледовом побоище на горе Соколихе и молебен в храме Александра Невского.

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