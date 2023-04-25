70% псковичей не готовы отказаться от наличных денег − опрос

11:45, 25 апреля 2023, ПАИ

Пакет законопроектов о внедрении цифрового рубля могут принять уже в мае. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob узнал, готовы ли псковичи полностью отказаться от наличных денег. В опросе приняли участие экономически активные граждане из города. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе SuperJob.

По данным опроса, сейчас только 17% псковичей готовы перейти на безналичный расчет. Большинство не хотело бы полностью отказаться от наличности (70%): «Нал — это независимость и неподочетность»; «Что делать при отсутствии электричества?».

Причем чем старше респонденты, тем реже они готовы отказаться от купюр и монет: 26% среди горожан моложе 34 лет и 10% среди респондентов старше 45 лет.