Псковичи участвуют в просветительском марафоне «Знание. Первые»

11:56, 25 апреля 2023, ПАИ

Делегация Псковской области принимает участие в просветительском марафоне «Знание. Первые», который проходит в Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства региона.

В состав псковской делегации вошли школьники, студенты колледжей, которые являются победителями Просветительских игр - 2022: Софья Радион, Кирилл Конярский, Ксения Королевская, Елизавета Самсонова, а также абсолютный победитель областного этапа конкурса «Учитель года — 2023» Иван Марченко и финалист конкурса Дарья Саханкова.

Трехдневная программа объединена идеей поэтапной трансформации героя нашего времени — человека действующего. Главная тема — «Время действий».

В пяти студиях выступят около 200 известных спикеров. Они помогут молодым людям увидеть возможности для самореализации, выбрать ориентиры и варианты действий, чтобы успешно двигаться вперед и достигать своих самых смелых целей. Выступления лекторов просветительского марафона транслируются в прямом эфире на сайте, а также в группе Российского общества «Знание» в «ВКонтакте».

Открыл марафон в Москве первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. «Возможность внести свой вклад в победу есть у каждого, и этому посвящен марафон «Знание. Первые». Сегодня знания становятся главным противоядием против лжи и фейков. Знание своей истории дает силы и точку опоры для того, чтобы двигаться в будущее. Потому что у страны, у народа, которые забыли свою историю, свое прошлое, никогда не бывает будущего», — подчеркнул он.

Федеральный просветительский марафон «Знание. Первые» проходит в Центральном манеже в Москве, а также на площадках в Екатеринбурге, Архангельске, Пятигорске и Луганске.