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Общество

Более 1 млрд рублей направят на ремонт дорог Пскова

Объем финансовой помощи муниципалитетам на ремонт улично-дорожной сети и дворовых территорий составит 2 миллиарда 700 миллионов рублей. Работы на сумму 565 миллионов рублей проведут в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщил врио председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов в ходе парламентского часа перед 21-й сессией Псковского областного Собрания депутатов, передает корреспондент ПАИ. 

Соответствующие соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов заключены со всеми районами и городскими округами, подчеркнул врио председателя комитета. Так, значительный объем средств получат Псков (1 млрд 198 млн рублей) и Великие Луки (464 млн рублей).

Самые значимые объекты в Пскове:
- капитальный ремонт ул. Яна Фабрициуса (на участке от ул. Металлистов до ул. Вокзальной);
- ремонт ул. Труда (участок от ул. Текстильной до ул. Инженерной);
- ремонт ул. Коммунальной (на участке от ул. Юбилейной до ул. Балтийской, в том числе дублеров);
- реконструкция Троицкого моста через Пскову;
- ремонт Ольгинского моста;
- ремонт улицы 128-й Стрелковой Дивизии;

Кроме того, на улицах Алмазной и на Леона Поземского в Пскове заменят изношенные участки покрытия.

Также планируется приступить к ремонту Октябрьского проспекта (участок от ул. Свердлова до ул. Вокзальной), Крестовского шоссе (с дублером, участок от Крестовского путепровода до ул. Морозовская Ветка) и ул. Николая Васильева.

В Великих Луках планируется:
- реконструкция участка дороги от перекрестка ул. Металлистов - ул. Антонова до ул. Камышовой и ул. Камышовой;
- ремонт улицы Новосокольнической (строительство тротуаров и недостающего наружного освещения);
- капитальный ремонт проспекта Гагарина на участке от ул. Угольной до ул. Дальней (устройство недостающего тротуара и недостающего наружного искусственного освещения).

Кроме того, в этом году масштабные работы запланированы в Гдовском и Печорском районах, где отмечают юбилейные даты. В Гдовском районе будет отремонтировано 3,9 км дорог, в Печорском районе - 14,3 км.

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