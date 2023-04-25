Для спасателей и пожарных учредили региональные звания заслуженных работников

12:42, 25 апреля 2023, ПАИ

Депутатский корпус областного Собрания поддержал инициативу губернатора и принял закон об учреждении двух новых региональных наград – званий «Заслуженный спасатель Псковской области» и «Заслуженный пожарный Псковской области». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Собрания.

Критериями для присвоения почётных званий являются личные заслуги специалистов в профессиональной деятельности, а также стаж работы в данной сфере. В законе уточняется, что звание заслуженного спасателя будет присваиваться гражданам, проработавшим, как правило, не менее 15 лет. Для пожарных опыт профессиональной деятельности должен составлять не менее 20 лет.

Установлен и лимит на количество награждаемых граждан – в течение одного календарного года каждое звание будет присваиваться не более чем пяти работникам. Исходя из этой цифры, в областном бюджете предусматриваются дополнительные средства на выплату награждённым работникам единовременного государственного пособия в размере 25 тысяч рублей.

Присвоение званий «Заслуженный спасатель Псковской области» и «Заслуженный пожарный Псковской области» относится к полномочиям губернатора.