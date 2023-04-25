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Культура

Экспозиция «Деревянные берега» открылась в галерее «ЦЕХ»

Выставка работ псковского художника Владимира Бердышева под названием «Деревянные берега» открылась в галерее Псковского театра драмы «ЦЕХ». Об этом сообщили ПАИ в пресс-службе театра.

В галерее «ЦЕХ» представлены произведения художника в разных техниках: живопись, графика, батик, смешанная техника и картины разных лет. 

Фото: Псковский театр драмы им А. С. Пушкина

Экспозиция составлена куратором галереи «ЦЕХ» Мариной Николаевой при участии вдовы живописца Вероники Кучеровской.
 «Прошло шесть лет с момента его смерти, и все наследие художника хранится в мастерской. Хочется, чтобы работы чаще выставлялись, чтобы их видели зрители», - отметила Вероника Кучеровская.

На открытие выставки почтить память художника собрались друзья, коллеги, родственники, псковские художники Эдуард Шарипов, Сергей Михайлов, Сергей Каримов, Дмитрий Яблочкин, Илья Семин, председатель регионального отделения Союза художников России Николай Москалев, искусствовед Ольга Кошелькова.

«Я считаю, что Владимир Бердышев – настоящий русский художник с большой буквы. И его работы – наше национальное достояние, которое нужно беречь и продвигать», - подчеркнул Алексей Пазгалев, заведующий отделением «Дизайн» Петербургского художественного училища имени Рериха.

Выставка работ Владимира Бердышева «Деревянные берега» открыта до 21 мая. Галерея «ЦЕХ» работает ежедневно с 12:00 до 19:00.

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