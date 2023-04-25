Новый порядок выборов главы округа улучшит управление на местах – Владимир Глотко

16:10, 25 апреля 2023, ПАИ

Новый порядок выборов главы округа улучшит управление на местах, уверен председатель Собрания депутатов Печорского района Владимир Глотко. Свое мнение он высказал в беседе с корреспондентом ПАИ.

«Утверждение нового порядка выборов главы муниципального округа путём утверждения районными депутатами из числа кандидатов, прошедших конкурсный отбор на основании квалификационных требований, позволит улучшить систему управления на местах, - отметил он. - Во-первых, устанавливается одноуровневая система, при которой ответственность за происходящее в районе не размывается. Во-вторых, конкурсный отбор позволит выбрать профессионалов, которые уже имеют опыт работы на муниципальной или государственной службе. А это очень важно, так как люди должны уметь управлять, знать, как работают сложные механизмы принятия решений. Плюс одним из критериев конкурса станет наличие соответствующего уровня образования, что, несомненно, играет большую роль».

Кроме того, по его мнению, конкурсная комиссия и депутаты не позволят пройти через отбор популистам, не представляющим, что такое муниципальное управление. «Так что я поддерживаю принятое Псковским областным Собранием решение о выборе главы на конкурсной основе», - заключил Глотко.



Напомним, что первых глав муниципальных округов в Псковской области изберут по конкурсу.