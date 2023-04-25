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Соревнования по картингу прошли в Пскове

Соревнования по картингу между клиентами и сотрудниками FIT SERVICE организовали в Пскове. Очередные специальные состязания для любителей состоялись 23 апреля, сообщили в автосервисе.

Фото здесь и далее: FIT SERVICE

Целью мероприятия в FIT SERVICE назвали общение, смену обстановки – способ встретиться не в стенах автосервиса и не для ремонта автомобиля. Ведь редкий автолюбитель откажется сесть в кресло автогонщика. Победителя гонок определяли по скорости и количеству преодоленных кругов на время. 

Про соревнования по картингу рассказал постоянный клиент автосервиса Александр Туманов. По его словам, предложение было неожиданным и приятным: «Я был приятно удивлен, когда мне позвонили из FIT SERVICE и пригласили на праздник. Пришли мы всей семьей. Дети были в восторге от гонок на картах. Ну а мне удалось занять 2-е место и получить приз от компании. Крутая идея, классное мероприятие». 

Своими впечатлениями от участия в мероприятии поделился ещё один постоянный клиент Евгений Тихомиров. «В эти выходные я прекрасно провёл время на картинг-тусовке, организованной автосервисом FIT SERVICE. Для меня это был первый опыт, получил незабываемые впечатления и только положительные эмоции. Рад, что FIT проводит такие мероприятия-развлечения, буду ждать новых!» – сказал он. 

«Мы хотим попробовать проводить такие мероприятия регулярно, чтобы наши клиенты могли развлечься и отдохнуть от повседневных дел – сменить обстановку и пообщаться неформально. Показать, что в нашем автосервисе работают интересные люди. Так как на работе мы соблюдаем чёткие стандарты и у сотрудников не всегда есть возможность пообщаться с клиентами на отвлечённые темы. Часто на такое общение просто не хватает времени. Из-за этого иногда можно услышать, что у нас работают «роботы», хотя это, конечно, совсем не так. В современном мире всё больше появляется ботов, искусственный интеллект и тому подобное, мы решили попробовать немного сломать этот тренд», – отметил собственник FIT SERVICE Артём Бовт. 

В автосервисе добавили, что картинг-соревнования – возможность для клиентов не только отдохнуть и повеселиться, но и получить фирменные призы, подарки и бонусы от FIT SERVICE.  

«Эта энергичная и захватывающая гонка – способ проявить свою любовь к автомобилям и одновременно получить немного адреналина, картинг-соревнования – это именно то, что вам нужно», – подчеркнули в компании.  

Кроме того, сами представители FIT SERVICE оценили мероприятие как успешное и отметили, что получили удовольствие от участия в состязании. 

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