Новая правовая основа позволит сформировать крепкий депутатский корпус – Валентина Понизовская

17:00, 25 апреля 2023, ПАИ

Новая правовая основа позволит сформировать крепкий единый состав депутатского корпуса, отметила глава Красногородского района и руководитель ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области» Валентина Понизовская, комментируя ПАИ принятый областным Собранием закон об избрании глав муниципальных округов.

«Для нашего района количественный состав не изменится - 10 к 5. Надеюсь, что это будут, как и прежде, достойные профессиональные люди. При данной системе у всех жителей района будут равные возможности заявить о себе как о кандидате в депутаты образованного муниципального округа. Предложенная схема является удобной и позволит эффективно, грамотно сформировать новый состав депутатского корпуса», - отметила Валентина Понизовская.

Ранее сообщалось, что первых глав муниципальных округов в Псковской области изберут по конкурсу.