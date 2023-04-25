Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Новая правовая основа позволит сформировать крепкий депутатский корпус – Валентина Понизовская

Новая правовая основа позволит сформировать крепкий единый состав депутатского корпуса, отметила глава Красногородского района и руководитель ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области» Валентина Понизовская, комментируя ПАИ принятый областным Собранием закон об избрании глав муниципальных округов.

«Для нашего района количественный состав не изменится - 10 к 5. Надеюсь, что это будут, как и прежде, достойные профессиональные люди. При данной системе у всех жителей района будут равные возможности заявить о себе как о кандидате в депутаты образованного муниципального округа. Предложенная схема является удобной и позволит эффективно, грамотно сформировать новый состав депутатского корпуса», - отметила Валентина Понизовская.

Ранее сообщалось, что первых глав муниципальных округов в Псковской области изберут по конкурсу.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













25 апреля 2023

Александр Котов: Глава района – это хозяйственник, а не политическая фигура
25 апреля 2023

Плюсы избрания глав муниципальных округов по конкурсу назвал Армен Мнацаканян
25 апреля 2023

Алексей Севастьянов прокомментировал принятие проекта о выборах в муниципальных округах
25 апреля 2023

Первых глав муниципальных округов в Псковской области изберут по конкурсу
25 апреля 2023

Сессия Псковской гордумы пройдет 28 апреля
24 апреля 2023

Рабочая группа по СВО: Нужно ввести единый подход к поддержке бойцов СВО и их семей
24 апреля 2023

Александр Котов прокомментировал законопроект о первых выборах в муниципальных округах
24 апреля 2023

Форум молодёжных избиркомов пройдёт в Пскове

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...