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Общество

На 12% выросла заболеваемость ОРВИ и гриппом в Псковской области

Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом по сравнению с предыдущей неделей выросла в Псковской области на 12%, всего зарегистрировано 4 098 случаев, что ниже недельного эпидемического порога. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

При этом недельный эпидемический порог превышен в возрастной группе 15 лет и старше – на 3,4%, а среди детей до 14 лет зарегистрировано 50,1% – 2 055 случаев.

Среднеобластной уровень заболеваемости превышен в шести муниципальных образованиях: Пскове, Великих Луках, а также в Красногородском, Струго-Красненском, Плюсском и Дновском районах.

В Пскове заболеваемость ОРВИ и гриппом по сравнению с предыдущей неделей снизилась на 14,1%. Зарегистрировано 2 106 случаев, что выше недельного порогового уровня на 11,8%. Недельный эпидемический порог превышен в возрастной группе от 15 и старше в два раза, 1 076 случаев.

По результатам лабораторных исследований среди циркулирующих респираторных вирусов преобладающими остаются вирусы гриппа. 

В связи с заболеваемостью детей гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями в Псковской области закрыто три класса в трех средних образовательных учреждениях и одна группа в учреждении среднего профессионального образования.

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На 12% выросла заболеваемость ОРВИ и гриппом в Псковской области

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