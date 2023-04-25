Сотрудники Росреестра примут участие в эстафете на призы «Псковской правды»

17:17, 25 апреля 2023, ПАИ

Команда Управления Росреестра по Псковской области примет участие в легкоатлетической эстафете на призы газеты «Псковская правда». Спортивное мероприятие приурочено к 78-летию победы в Великой Отечественной войне и состоится 4 мая. Об этом сообщает газета «Псковская правда».

Руководитель регионального управления Росреестра Олеся Ребеко отметила, что эта эстафета является масштабным спортивным событием независимо от возраста и профессии, которое каждый год «собирает столько неравнодушных жителей региона».

Она подчеркнула, что для сотрудников Росреестра Псковской области стало традицией «бежать за Победу». Команда ведомства принимает участие в спортивном мероприятии каждый год, исключением стал только период пандемии.

«Наше участие больше, чем спорт – это наша благодарность героям Великой Отечественной войны!» – добавила Олеся Ребеко.

Напомним, что участвовать в забеге на призы газеты «Псковская правда» могут команды от школ, вузов и ссузов Псковской области, а также корпоративные команды: от предприятий, организаций, учреждений и силовых структур.

Пройти регистрацию и получить командные номера можно 2 и 3 мая с 10:00 до 17:00 в спортивной школе олимпийского резерва «Надежда» на улице Гагарина, 5а.

Организаторами эстафеты выступают АНО «Издательский дом «Медиацентр 60», комитет по спорту Псковской области, комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Пскова и спортшкола олимпийского резерва «Надежда».

Ответы на самые популярные вопросы о спортивном мероприятии доступны по ссылке.

Положение об эстафете можно прочитать здесь.