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Спорт

Сотрудники Росреестра примут участие в эстафете на призы «Псковской правды»

Команда Управления Росреестра по Псковской области примет участие в легкоатлетической эстафете на призы газеты «Псковская правда». Спортивное мероприятие приурочено к 78-летию победы в Великой Отечественной войне и состоится 4 мая. Об этом сообщает газета «Псковская правда»

Фото: Управление Росреестра по Псковской области

Руководитель регионального управления Росреестра Олеся Ребеко отметила, что эта эстафета является масштабным спортивным событием независимо от возраста и профессии, которое каждый год «собирает столько неравнодушных жителей региона». 

Она подчеркнула, что для сотрудников Росреестра Псковской области стало традицией «бежать за Победу». Команда ведомства принимает участие в спортивном мероприятии каждый год, исключением стал только период пандемии. 

«Наше участие больше, чем спорт – это наша благодарность героям Великой Отечественной войны!» – добавила Олеся Ребеко. 

Напомним, что участвовать в забеге на призы газеты «Псковская правда» могут команды от школ, вузов и ссузов Псковской области, а также корпоративные команды: от предприятий, организаций, учреждений и силовых структур. 

Пройти регистрацию и получить командные номера можно 2 и 3 мая с 10:00 до 17:00 в спортивной школе олимпийского резерва «Надежда» на улице Гагарина, 5а. 

Организаторами эстафеты выступают АНО «Издательский дом «Медиацентр 60», комитет по спорту Псковской области, комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Пскова и спортшкола олимпийского резерва «Надежда». 

Ответы на самые популярные вопросы о спортивном мероприятии доступны по ссылке.  

Положение об эстафете можно прочитать здесь. 

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