Татьяна Фомченкова прокомментировала увеличение подъёмных для молодых педагогов

17:25, 25 апреля 2023, ПАИ

Любая мера материальной поддержки, повышения благосостояния педагогов, будет действовать, даже если это не быстрые шаги, уверена депутат Псковского областного Собрания, директор великолукской гимназии им. Софьи Ковалевской Татьяна Фомченкова. Ее комментарий размещен в группе регионального парламента в соцсети «ВКонтакте».

Увеличение подъёмных для молодых педагогов в два раза – с 50 до 100 тысяч рублей в течение первых трёх лет работы, по мнению депутата, поможет компенсировать сложности работы на начальном этапе и стимулировать учителя продолжать свой путь в профессию.

«Мы прекрасно понимаем, что молодой специалист приходит в школу без опыта работы, стажа, ещё не оперившись, и сразу не может заработать стимулирующие выплаты. Отработав три года, он уже может повысить разряд – это хоть и небольшая, но прибавка к зарплате, может наработать опыт и уже претендовать на хорошие стимулирующие выплаты, может развивать себя в классном руководстве, брать большую нагрузку или смежные ставки педагога вспомогательного персонала. Возможность работать есть – но в школах, конечно, деньги нужно именно зарабатывать ежедневным непростым трудом. Подъёмные помогут на самом сложном этапе, когда для начала нужно понять, чего ждут от молодого специалиста», - поделилась мнением Татьяна Фомченкова и поблагодарила губернатора Михаила Ведерникова за внимание к учительскому сообществу и существенное увеличение выплаты.