Памятник Александру Пушкину в Риге снесут 4 мая

18:57, 25 апреля 2023, ПАИ

Латвийские парламентарии из столичного депутатского блока «Код для Риги» призвали своих коллег в Рижской думе демонтировать памятник российскому поэту Александру Пушкину. В заявлении указан и срок очередного акта вандализма — 4 мая. Об этом сообщает телеграм-канал «Российская газета | Новости».

Они убеждены, что памятник должен быть демонтирован, потому что российское посольство использует его как инструмент мягкой силы и пропаганды. По их мнению, городская Дума должна немедленно принять решение о демонтаже и перемещении памятника, чтобы исключить любую возможность его использования 9 мая.