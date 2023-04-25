Купол и барабан Лазаревской церкви обновили в Печорах

20:12, 25 апреля 2023, ПАИ

Обновлены купол и барабан Лазаревской церкви Псково-Печерского монастыря, сообщает телеграм-канал «АНО «Возрождение объектов культурного наследия в г. Пскове (Псковской области)».

Покрытие выполнено из меди. Происходит подбор колера. Сделаны пробные выкрасы вариантов синего цвета и золочения. Медная главка будет покрыта сусальным золотом в специальной камере. Условия для этой работы реставраторов уже созданы.

Лазаревская церковь была построена между 1792 и 1800 годами при настоятеле архимандрите Петре (Можайском) для монастырской больницы. Это двухэтажный одноглавый храм на подклете в стиле барокко.

Одной из главных святынь храма является икона праведного Лазаря с частицей его мощей.

В прилегающем к храму здании в соответствии с давней монастырской традицией располагается монастырская лечебница.