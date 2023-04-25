Минпросвещения РФ предложило освободить победителей профконкурсов от уплаты НДФЛ

22:50, 25 апреля 2023, ПАИ

Министерство просвещения России предложило дать право победителям профессиональных конкурсов, проводимых министерством, не платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) с денежного вознаграждения за победу. Соответствующий проект опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов, сообщает РИА Новости.

«Проектом постановления предусмотрено расширение раздела «Премии в области образования» перечня международных, иностранных и российских премий за выдающиеся достижения в области науки и техники, суммы которых, получаемые налогоплательщиками, не подлежат налогообложению, путём включения в него премий победителям профессиональных конкурсов, проводимых Министерством просвещения Российской Федерации», — говорится в пояснительной записке к проекту.

На данный момент победители таких конкурсов должны заплатить налог в размере 13 % от суммы выигрыша.