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Общество

Почти 50% псковичей проведут майские праздники дома – опрос

На майские праздники псковичи чаще всего собираются остаться дома или поехать на дачу, сообщает сервис SuperJob.

Каждый второй пскович (49%) проведет майские праздники дома, каждый пятый (20%) — на даче или в деревне. Работать придется каждому десятому (10%). В поездку по России отправятся 6%, на природу — 4%, за границу — 2%, в гости — 1%.

Тех, кто в первой декаде мая будет отдыхать дома и на даче, больше среди женщин, тогда как работу и заграничные поездки чаще планируют мужчины.

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