Почти 50% псковичей проведут майские праздники дома – опрос
На майские праздники псковичи чаще всего собираются остаться дома или поехать на дачу, сообщает сервис SuperJob.
Каждый второй пскович (49%) проведет майские праздники дома, каждый пятый (20%) — на даче или в деревне. Работать придется каждому десятому (10%). В поездку по России отправятся 6%, на природу — 4%, за границу — 2%, в гости — 1%.
Тех, кто в первой декаде мая будет отдыхать дома и на даче, больше среди женщин, тогда как работу и заграничные поездки чаще планируют мужчины.
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