Житель Великих Лук украл спиртное из магазина

11:06, 26 апреля 2023, ПАИ

Житель Великих Лук украл спиртное из магазина, сообщили ПАИ в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Экипажу группы задержания вневедомственной охраны поступило сообщение, что в магазине на улице Винатовского сработала кнопка тревожной сигнализации. Росгвардейцы прибыли на место происшествия и задержали 56-летнего великолучанина, который похитил из торгового зала спиртные напитки.

Для дальнейшего разбирательства гражданин передан сотрудникам полиции.