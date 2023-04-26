Житель Великих Лук украл спиртное из магазина
Житель Великих Лук украл спиртное из магазина, сообщили ПАИ в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.
Экипажу группы задержания вневедомственной охраны поступило сообщение, что в магазине на улице Винатовского сработала кнопка тревожной сигнализации. Росгвардейцы прибыли на место происшествия и задержали 56-летнего великолучанина, который похитил из торгового зала спиртные напитки.
Для дальнейшего разбирательства гражданин передан сотрудникам полиции.
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