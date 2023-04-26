Евгений Васильев – о работе в округе: Встать на то же место

12:08, 26 апреля 2023, ПАИ

Какие формы работы с жителями выбирает депутат Псковской городской Думы по округу №6, какие проблемы решает в первую очередь и почему доктором работать легче, чем быть депутатом, - в интервью с Евгением Васильевым.

- На прошлой неделе вы встречались с избирателями в библиотеке на Конной - в группе «ВКонтакте» был анонс встречи. Именно такие формы общения предпочитаете?

- У нас определено единое место для встреч - либо сквер 60-летия Октября, либо библиотека на Конной. Там проводим отчетность, что удалось сделать. Да, мы группу «ВКонтакте» создали, народ активно подписывается. И прием, конечно, раз в месяц.

Удобнее и, как показала практика, действеннее встречаться с председателями МКД, через них до жителей легче достучаться. Первое время пытались организовывать встречи на улице, во дворах, но приходило по 5-6 человек, если только это был не резонансный вопрос.

- Какой?

- Многолетний котлован на Кузбасской Дивизии, 4. Мы его закопали, сейчас думаем, что там дальше делать, хорошо бы разбить парк, но для этого нужно много земли, саженцев.

- Есть проблемы в коммуникации с избирателями?

- Люди озвучивают проблему для ее решения, я связываюсь с администрацией, они отвечают, что нужно сделать, чтобы проблему решить. Как правило, это общее собрание, подписи жильцов, вот на этом-то все и замирает.

У меня нет ни времени, ни возможностей, помощникам тоже не обежать каждый подъезд, квартиру - это большая сложность. Мы пытались несколько раз действовать таким образом, но нарывались на недовольство людей, что их потревожили. Взаимосвязь может наладить только председатель МКД, и никто другой. Получается, мы и так хотим помочь, но сталкиваемся с тем, что не все хотят, чтобы им помогали. Получается огромный объем работы проходит вхолостую, мы знаем, во что упремся и что будет дальше.

У меня всегда с собой список проблем, которые у нас были в момент предвыборной кампании, когда каждый житель дал поручение. И абсолютно все они были донесены до администрации, абсолютно на каждое поручение есть ответ. Но, конечно, не каждый вопрос решен, понятно, по объективным причинам.

- Что удалось решить, помимо котлована, за неполный депутатский год?

- Установлены четыре детские площадки, заасфальтированы дорожки, так называемые народные тропы на Коммунальной в рамках гарантийного ремонта улицы. Получалось вовремя расчищать снег по обращениям организаций и предприятий. В детском саду №24 решали долго вопрос с безопасностью, сейчас заборы, калитки, домофоны установлены при содействии администрации города. Кстати, у нас в округе много аварийных деревьев, акты по спилу часто подписываю.

- Понятно, старый фонд и старые, уже больные деревья. В целом округ проблемный?

- Нет! Округ достался очень добросовестный, но слабоактивный. Например, у нас нет запросов на создание ТОСов.

Единственная проблема - с уборкой мусора. Выясняем, кто меняет контейнеры: УК или организация по уборке, уже два судебных заседания состоялось.

Ну относитесь вы к городу своему как к дому! Если в коридоре на работе бахилы валяются, я наклонюсь и выброшу, не буду ждать уборщицу. Потому что моя организация - мой дом. Есть такая поговорка, когда не знаешь, как вести на этом месте себя, встань на это место и сделай так, как от тебя потребуется.

Когда я, доктор, оказался в зоне СВО, не поверите, там в разы легче, я просто выполнял свои профессиональные обязанности. Там только профессиональные навыки требуются, а здесь нужны определенные знания, которые надо откуда-то брать. Благо коллеги подсказывают, председатель Думы Александр Гончаренко учебу проводит, приглашает специалистов. Туда чаще мои помощники ходят, потому что у меня много командировок. Но мои ребята все записывают и очень здорово помогают в работе. Помощники у меня просто золотые.

- Какие первоочередные задачи стоят перед вами?

- Доделать до конца детский сад №26. Он работает, но там есть сложности с заменой окон, верандами и прочими вещами. До конца довести вопрос с котлованом на Кузбасской Дивизии, чтобы то место не мозолило глаза.

Есть у нас неблагоустроенная территория на Киселева, 15. Двор проблемный, стоит в плане благоустройства по программе «Формирование комфортной городской среды», но пока очередь дойдет... Могли ускорить процесс, но сложность возникала в организации жителей. Проект сделали, но так и не смогли собрать жильцов, а нужно было решить, куда девать трубу теплосетей, нужна ли стоянка или пешеходная дорожка, снести или оставить деревья. Есть вещи, которые могут решить только жидьцы, а не глава города.

И печально известное общежитие на Киселева, 18. Несмотря на что стоит ремонт во всех проектах, состояние его критично. Нет, там полное понимание с управляющей компанией, имеется график, когда трубы ремонтируют, когда проводку, - потихоньку меняют начинку, но хочется, конечно, процесс ускорить, а по плану капремонт еще через несколько лет.

- Значит, ТОСы пока не хотят жильцы создавать?

- Как только появится желание, то без проблем, к работе сразу подключимся.