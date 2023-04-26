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Происшествия

Четыре года колонии получил псковский военный за самовольное оставление части

Четыре года колонии получил псковский военнослужащий за самовольное оставление части. Об этом ПАИ сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Мужчина, ранее осужденный за совершение преступления против военной службы к лишению свободы условно, во время мобилизации дважды не прибыл на службу вовремя. Без уважительных причин и стечения тяжелых обстоятельств каждый раз он отсутствовал на службе более 10 суток.

Суд отменил условное осуждение и окончательно назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

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