Четыре года колонии получил псковский военный за самовольное оставление части

12:11, 26 апреля 2023, ПАИ

Четыре года колонии получил псковский военнослужащий за самовольное оставление части. Об этом ПАИ сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Мужчина, ранее осужденный за совершение преступления против военной службы к лишению свободы условно, во время мобилизации дважды не прибыл на службу вовремя. Без уважительных причин и стечения тяжелых обстоятельств каждый раз он отсутствовал на службе более 10 суток.

Суд отменил условное осуждение и окончательно назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.