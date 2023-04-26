Режим работы Изборского музея изменится в праздники

12:47, 26 апреля 2023, ПАИ

На майские праздники меняется режим работы объектов Изборского музея-заповедника. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учреждения.

Изборская крепость и выставочный зал - 29, 30 апреля, 6, 7, 8 мая работают с 10:00 до 20:00; 1, 9 мая - с 10:00 до 18:00.

Музейные экспозиции - с 10:00 до 18:00. Музей-усадьба народа сето в Сигово - с 10:00 до 17:00.

Музейное кафе «Блинная» - 29, 30 апреля, 6, 7, 8 мая - с 10:00 до 20:00; 1, 9 мая - с 10:00 до 18:00.