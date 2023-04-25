В Островский район приедет проект «Культурные выходные»

13:29, 26 апреля 2023, ПАИ

28 апреля в Островский район приедет проект «Культурные выходные». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комитете по культуре Псковской области.

Организаторы подготовили для жителей и гостей муниципалитета праздничную программу. Псковский театр кукол покажет спектакль «Золотой ключик». Псковская библиотека им. В. Я. Курбатова совместно с библиотекой им. В. А. Каверина проведет интерактивный познавательно-развлекательный квест «По ту сторону реки» в Островской библиотеке.

Для гостей мероприятия Псковский областной центр народного творчества подготовил интерактивную программу «Псковские сказки», а также проведет мастер-класс по скульптуре. Интерактивную программу «Оружие Победы» организует Военно-исторический музей-заповедник.

Желающих ждут уроки и мастер-классы от ведущих преподавателей Псковского колледжа искусств, а также концерт студентов колледжа пройдёт в Островской ДШИ.

На площадке Центра культуры «Юбилейный» выступит Губернаторский симфонический оркестр Псковской области с программой «Симфонический кинематограф». Мероприятие пройдет 29 апреля. Кроме того, на протяжении трех дней в залах «Юбилейного» будут работать выставки.

Завершит культурные выходные концерт ансамбля «Псков» в Центре культуры «Юбилейный».