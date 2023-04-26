Пять лет тюрьмы получил псковский уклонист от военной службы

14:26, 26 апреля 2023, ПАИ

Псковского военнослужащего лишат свободы за уклонение от обязанностей в период мобилизации. Об этом ПАИ сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Суд установил, что мужчина без уважительных причин и стечения тяжелых обстоятельств в период мобилизации перестал прибывать на службу, проводил время по своему усмотрению. От исполнения обязанностей военной службы он уклонялся более одного месяца.

Псковский гарнизонный военный суд огласил приговор в отношении военнослужащего, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 337 УК РФ. Мужчине назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Приговор суда в законную силу пока не вступил.