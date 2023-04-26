Более 40 проектов псковских НКО по межнациональному сотрудничеству претендуют на субсидии

15:59, 26 апреля 2023, ПАИ

На конкурс по предоставлению субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию мероприятий в сфере государственной национальной политики РФ подана 41 заявка в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Проекты участников конкурса посвящены развитию межнационального сотрудничества, сохранению и защите самобытности, культуры, языков и традиций народов РФ.

Конкурс проходит по разным направлениям: деятельность, ориентированная на сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов и национальных традиций, на культурную адаптацию и интеграцию мигрантов, а также на обеспечение равноправия граждан, реализацию их конституционных прав в сфере государственной национальной политики.

Кроме того, в конкурсе участвуют проекты, созданные для обеспечения межнационального мира и согласия, гармонизации этноконфессиональных отношений, а также направленные на патриотическое воспитание и поддержку благотворительной деятельности.

Итоги конкурса будут подведены в июне. Максимальный размер субсидии составит 480 тысяч рублей. Добавим, в июле стартует 2-й конкурс 2023 года региональной субсидии для СОНКО.

По вопросам участия в конкурсе можно обращаться по телефону 8 (8112) 299–144 и на адрес электронной почты ad.laneva@pskov.ru.