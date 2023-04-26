Мемориальная доска в честь павшего героя открыта в Себежском районе

19:01, 26 апреля 2023, ПАИ

25 апреля в Сосновоборской средней школе состоялось открытие памятной мемориальной доски гвардии полковнику Николаю Корнелюку, бывшему ученику этого учебного заведения. Об этом сообщает газета «Призыв».

9 июля 2022 года под Херсоном при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на Украине пал смертью храбрых начальник артиллерии 20-й гвардейской Прикарпатско-Берлинской Краснознамённой ордена Суворова второй степени мотострелковой дивизии гвардии полковник Николай Геннадьевич Корнелюк. Он похоронен с воинскими почестями в Майкопе.

В преддверии Дня Победы в Сосновоборской школе установлена мемориальная доска в честь павшего героя, а торжественная линейка началась с гимна России, выноса знамени и вручения цветов маме героя.