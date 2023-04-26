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Общество

Островская гимназия в третий раз стала победителем в интеллектуальной игре

Фото газеты «Островские вести»

Суперфинал интеллектуальной битвы «Брейн-ринг» состоялся в Острове. В зале центра культуры «Юбилейный» собрались команды и их поддержка в лице педагогов, друзей и зрители. Об этом сообщила газета «Островские вести».

Команды целых полгода шаг за шагом шли к этому финалу. За это время было проведено 15 игр на стадии отбора, прошло два полуфинала и один финал. Ведущий игры Александр Дубровский пригласил на сцену две команды, вышедшие в финал, — команду гимназии и команду четвёртой школы. Он напомнил правила — и игра началась. В двух раундах были представлены категории, в которых было по пять вопросов. В первой — «Неожиданное», вопросы, связанные с А. С. Пушкиным, «Китай», «Флора» и «Собаки».

Фото газеты «Островские вести»

По итогам первого раунда победу одержала команда из гимназии со счётом 220 очков, обойдя ребят из четвёртой школы на 60 очков. Во втором раунде были представлены вопросы в категориях «Фауна» «Вперёд к звёздам», «Числа и цифры», «Неожиданное» и «Вопросы от ТИК».

Вопросы отличались разнообразием и были непростыми. Несмотря на это, часть из них ребята щёлкали как орешки, а по поводу других у них вообще не было версий. К сожалению, не было дано ни одного полностью правильного ответа и на вопросы, подготовленные территориальной избирательной комиссией Островского района. Правда, председатель ТИК Валентина Егорова добавила 30 очков команде из школы № 4, ответы которых были ближе к оригиналу, и 20 — команде из гимназии.

Фото газеты «Островские вести»

На мероприятии кубком и грамотами за участие была награждена команда из школы № 1, обыгравшая в полуфинале команду из школы № 4. Команды из колледжа и из школ № 3 и 7 не присутствовали, так что награды им вручат позже.

А потом озвучили главную интригу игры — победителя суперфинала ителлектуальной игры «Брейн-ринг». Победила команда девушек из гимназии, которые набрали 350 баллов. Им были вручены кубок за победу, медали финалистов и грамоты участникам и наставнику.

Фото газеты «Островские вести»

330 баллов набрала команда из четвёртой школы. Им также были вручены кубок, медали финалистов и грамоты участникам и наставнику. Председатель ТИК отдала ребятам буклеты и значки, а ведущий Александр Дубровский вручил медаль лучшему игроку Вадиму Стерляжникову, капитану команды четвёртой школы.

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