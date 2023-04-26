Островская гимназия в третий раз стала победителем в интеллектуальной игре

22:56, 26 апреля 2023, ПАИ

Суперфинал интеллектуальной битвы «Брейн-ринг» состоялся в Острове. В зале центра культуры «Юбилейный» собрались команды и их поддержка в лице педагогов, друзей и зрители. Об этом сообщила газета «Островские вести».

Команды целых полгода шаг за шагом шли к этому финалу. За это время было проведено 15 игр на стадии отбора, прошло два полуфинала и один финал. Ведущий игры Александр Дубровский пригласил на сцену две команды, вышедшие в финал, — команду гимназии и команду четвёртой школы. Он напомнил правила — и игра началась. В двух раундах были представлены категории, в которых было по пять вопросов. В первой — «Неожиданное», вопросы, связанные с А. С. Пушкиным, «Китай», «Флора» и «Собаки».

По итогам первого раунда победу одержала команда из гимназии со счётом 220 очков, обойдя ребят из четвёртой школы на 60 очков. Во втором раунде были представлены вопросы в категориях «Фауна» «Вперёд к звёздам», «Числа и цифры», «Неожиданное» и «Вопросы от ТИК».

Вопросы отличались разнообразием и были непростыми. Несмотря на это, часть из них ребята щёлкали как орешки, а по поводу других у них вообще не было версий. К сожалению, не было дано ни одного полностью правильного ответа и на вопросы, подготовленные территориальной избирательной комиссией Островского района. Правда, председатель ТИК Валентина Егорова добавила 30 очков команде из школы № 4, ответы которых были ближе к оригиналу, и 20 — команде из гимназии.

На мероприятии кубком и грамотами за участие была награждена команда из школы № 1, обыгравшая в полуфинале команду из школы № 4. Команды из колледжа и из школ № 3 и 7 не присутствовали, так что награды им вручат позже.

А потом озвучили главную интригу игры — победителя суперфинала ителлектуальной игры «Брейн-ринг». Победила команда девушек из гимназии, которые набрали 350 баллов. Им были вручены кубок за победу, медали финалистов и грамоты участникам и наставнику.

330 баллов набрала команда из четвёртой школы. Им также были вручены кубок, медали финалистов и грамоты участникам и наставнику. Председатель ТИК отдала ребятам буклеты и значки, а ведущий Александр Дубровский вручил медаль лучшему игроку Вадиму Стерляжникову, капитану команды четвёртой школы.