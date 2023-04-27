Млечный Путь над разлившейся рекой Соротью сфотографировал пскович

07:46, 27 апреля 2023, ПАИ

Предрассветный Млечный Путь над разлившейся рекой Соротью в Новоржевском районе сфотографировал пскович Михаил Прохоренко. Свой снимок он выложил в группе «АстроПсков» в соцсети «ВКонтакте».

Млечный Путь — неярко светящаяся диффузная белёсая полоса, одноимённая спиралевидная галактика из пяти рукавов, пересекающая звёздное небо почти по большому кругу, северный полюс которого находится в созвездии Волосы Вероники. Состоит из огромного числа слабых звёзд, невидимых отдельно невооружённым глазом, но различимых порознь в телескоп или на фотографиях, снятых с достаточно высоким разрешением.