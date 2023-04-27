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Происшествия

Пскович получил 2,5 года колонии за смертельное ДТП

Псковский районный суд вынес приговор 22-летнему жителю Пскова, который совершил ДТП со смертельным исходом. Об этом ПАИ сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, что 21 сентября 2021 года около 3:00 подсудимый ехал за рулем легкового технически исправного автомобиля по автодороге Корытово – Пристань. Водитель нарушил требования ПДД и съехал в кювет, где совершил наезд на опору линии электропередачи. В результате ДТП один человек погиб, другой получил тяжкий вред здоровью. 

В судебном заседании подсудимый не признал свою вину и заявил, что не помнит обстоятельств случившегося.

С учетом всех обстоятельств дела суд признал мужчину виновным в совершении вышеуказанного преступления и назначил ему наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, а также с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года. 

Кроме того, суд частично удовлетворил исковые требования потерпевших на общую сумму более миллиона рублей.  

Приговор суда в законную силу пока не вступил.

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