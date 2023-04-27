Названа причина пожара на улице Свердлова в Пскове

11:24, 27 апреля 2023, ПАИ

Двухкомнатная квартира горела в трехэтажном жилом доме на улице Свердлова в Пскове 26 апреля. Вызов поступил в 7:34. Об этом ПАИ сообщили в управлении МЧС по региону.

По предположительным причинам, возгорание произошло из-за короткого замыкания электропроводки в квартире. Напомним, пожарные спасли 14 человек и эвакуировали 25 жителей.

Также ещё один пожар произошел в 18:05 на улице Совхозной в Печорах. В легковом автомобиле Audi 80 1989 года выпуска из-за короткого замыкания электропроводки выгорел моторный отсек и салон.