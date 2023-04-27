Бизнесмена осудили за продажу поддельных сумок Dior в Пскове

12:15, 27 апреля 2023, ПАИ

Арбитражный суд Псковской области привлек предпринимательницу из Самары к административной ответственности за незаконное использование товарного знака «Christian Dior». Об этом ПАИ сообщили в суде.

Полиция обнаружила подделки в магазине «Восторг» на Рижском проспекте.

По факту незаконного использования товарного знака правлением вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена частью 2 статьи 14.10 КоАП РФ «Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)».

Предприниматель просила отказать в привлечении к административной ответственности, ссылаясь на злоупотребление правом представителя правообладателя по заявлению о возмещении убытков и упущенной выгоды, учитывая распоряжение Правительства Российской Федерации от 5 марта 2022 года №430-р и включение страны Франции (местонахождение компании «Christian Dior Couture S.A.») в список государств, совершающих недружественные действия в отношении Российской Федерации.

Суд отклонил возражения ответчика, поскольку включение правительством Российской Федерации государства Франции в список недружественных стран не означает прекращение Россией, как правовым государством, принятых на себя обязательств по предоставлению правовой охраны правообладателю.

При таких обстоятельствах суд пришел к выводу о наличии вины предпринимателя в совершении административного правонарушения, ответственность за которое установлена частью 2 статьи 14.10 КоАП РФ.

Учитывая все обстоятельства, суд посчитал возможным в рассматриваемом случае заменить предусмотренное санкцией части 2 статьи 14.10 КоАП РФ основное наказание в виде административного штрафа, предупреждением.

Суд принял во внимание привлечение предпринимателя к административной ответственности впервые, имущественное положение предпринимателя, незначительный объем контрафактной продукции, отсутствие фактов продажи контрафактного товара при последующих проверках.

Кроме того, суд отметил, что назначение наказание даже в минимальном размере, предусмотренном санкцией нормы КоАП РФ, может превратиться из меры воздействия в инструмент подавления экономической самостоятельности и инициативы, чрезмерного ограничения свободы предпринимательства и права собственности, что в силу Конституции РФ недопустимо. Товар, изъятый по протоколу, подлежит уничтожению.



Решение по делу в законную силу не вступило и может быть обжаловано в установленный законом срок.