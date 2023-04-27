Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Бизнесмена осудили за продажу поддельных сумок Dior в Пскове

Арбитражный суд Псковской области привлек предпринимательницу из Самары к административной ответственности за незаконное использование товарного знака «Christian Dior». Об этом ПАИ сообщили в суде.

Полиция обнаружила подделки в магазине «Восторг» на Рижском проспекте.

По факту незаконного использования товарного знака правлением вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена частью 2 статьи 14.10 КоАП РФ «Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)».

Предприниматель просила отказать в привлечении к административной ответственности, ссылаясь на злоупотребление правом представителя правообладателя по заявлению о возмещении убытков и упущенной выгоды, учитывая распоряжение Правительства Российской Федерации от 5 марта 2022 года №430-р и включение страны Франции (местонахождение компании «Christian Dior Couture S.A.») в список государств, совершающих недружественные действия в отношении Российской Федерации.

Суд отклонил возражения ответчика, поскольку включение правительством Российской Федерации государства Франции в список недружественных стран не означает прекращение Россией, как правовым государством, принятых на себя обязательств по предоставлению правовой охраны правообладателю.

При таких обстоятельствах суд пришел к выводу о наличии вины предпринимателя в совершении административного правонарушения, ответственность за которое установлена частью 2 статьи 14.10 КоАП РФ.

Учитывая все обстоятельства, суд посчитал возможным в рассматриваемом случае заменить предусмотренное санкцией части 2 статьи 14.10 КоАП РФ основное наказание в виде административного штрафа, предупреждением.

Суд принял во внимание привлечение предпринимателя к административной ответственности впервые, имущественное положение предпринимателя, незначительный объем контрафактной продукции, отсутствие фактов продажи контрафактного товара при последующих проверках.

Кроме того, суд отметил, что назначение наказание даже в минимальном размере, предусмотренном санкцией нормы КоАП РФ, может превратиться из меры воздействия в инструмент подавления экономической самостоятельности и инициативы, чрезмерного ограничения свободы предпринимательства и права собственности, что в силу Конституции РФ недопустимо. Товар, изъятый по протоколу, подлежит уничтожению.

Решение по делу в законную силу не вступило и может быть обжаловано в установленный законом срок.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













27 апреля 2023

Бизнесмена осудили за продажу поддельных сумок Dior в Пскове

27 апреля 2023

Названа причина пожара на улице Свердлова в Пскове
27 апреля 2023

Сотрудники ГИБДД спасли пенсионерку при пожаре в Печорах
26 апреля 2023

Карантин по бешенству введён в Опочецком районе
26 апреля 2023

Мотоциклист госпитализирован в результате ДТП в Невеле

26 апреля 2023

Тонировку лобового и передних стёкол проверяют сотрудники ГАИ в Псковской области

26 апреля 2023

Пропавшего 15-летнего подростка разыскивают в Псковской области

26 апреля 2023

Более 20 жителей эвакуировали из-за пожара в центре Пскова

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...