Псковские ветеринары предупредили об опасности саркоцистоза

12:32, 27 апреля 2023, ПАИ

Об опасности заражения саркоцистозом предупредили в Псковской областной ветлаборатории.

Саркоцистоз (саркоспоридиоз) — это протозойная зоонозная болезнь многих видов животных, птиц, а также человека, которая сопровождается поражением мышечной ткани и внутренних органов.

Цисты (мишеровы мешочки) расположены в межмышечной соединительной ткани, серовато-белого цвета у птиц, напоминающие зёрна риса, а у млекопитающих – овальной или веретенообразной формы. Саркоспоридиоз широко распространён среди сельскохозяйственных животных, выраженной сезонностью не обладает.

«Саркоспоридии являются высокопатогенными паразитами и могут стать причиной смертности животных. Человек и плотоядные являются основными хозяевами, а промежуточными – домашние, дикие животные и птицы, грызуны. У птиц паразитов можно увидеть только вовремя вскрытия, которые заметны без специальных приборов», - добавили в ветлаборатории.

У человека специалисты выделяют кишечную и мышечную форму саркоцистоза, но болезнь может протекать бессимптомно и её трудно диагностировать. Кишечная форма сопровождается диареей, лихорадкой и рвотой, мышечная форма протекает при мышечной боли, переходящей в отек и лихорадку. У человека болеющего саркоцистозом через несколько месяцев поражается нервная система, болезнь может привести к остановке сердца, тромбозу.

По словам ветеринаров, источником заражения служит недостаточно термически обработанное мясо, содержащего саркоцисты. Для профилактики саркоцистоза в лаборатории порекомендовали соблюдать правила личной гигиены после контакта с больным животным, а также тщательно обрабатывать посуду и другой инвентарь после контакта с сырым мясом.

«Пораженное саркоцистами мясо категорически нельзя скармливать кошкам и собакам.Трупы животных должны своевременно утилизироваться методом кремации. Мясо добытых диких животных и птиц подвергать ветеринарно-санитарной экспертизе», - заключили специалисты.