Объявлен сбор средств на строительство парка воинской славы в Великих Луках

12:23, 27 апреля 2023, ПАИ

В Великих Луках объявлен сбор средств на строительство Мемориального парка воинской славы, посвященного героям, погибшим при выполнении задач в зоне специальной военной операции. Об этом сообщается в группе «Центр добровольчества города Великие Луки» в соцсети «ВКонтакте».

Одними из инициаторов создания уникальной мемориальной территории выступили родные погибших военнослужащих. Идею поддержали общественные организации и руководство города.

Постановлением городской администрации комитет культуры определён ответственным за реализацию проекта строительства.

Пожертвование на строительство Мемориального парка воинской славы можно внести следующими способами:



— для юридических лиц:

Безналичным перечислением на расчетный счет комитета культуры администрации города по договору пожертвования. Назначение платежа: добровольное пожертвование на строительство Мемориального парка воинской славы.



УФК по Псковской области (МУ «Комитет культуры Администрации города Великие Луки», л/счет 04573005390)

ИНН 6025001448

КПП 602501001

Р/счет 03100643000000015700

Отделение Псков Банка России// УФК по Псковской области г. Псков

БИК 015805002,

к/с 40102810145370000049

«Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов»

КБК 508 20704050040000 150



— для физических лиц:

На счет общественной организации «Псковская региональная общественная организация «Союз помощи ветеранам Вооруженных сил и правоохранительных органов».

Наименование ПРОО «ССПВВСИПОО»

Mp/c 40703810051000000427

ИНН 6025052883

БИК 045805602

Кор счет 30101810300000000602

Банк ПСКОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 8630 ПАО СБЕРБАНК Г. ПСКОВ



Назначение платежа: добровольное пожертвование на строительство Мемориального парка воинской славы.