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Общество

Объявлен сбор средств на строительство парка воинской славы в Великих Луках

В Великих Луках объявлен сбор средств на строительство Мемориального парка воинской славы, посвященного героям, погибшим при выполнении задач в зоне специальной военной операции. Об этом сообщается в группе «Центр добровольчества города Великие Луки» в соцсети «ВКонтакте».

Фото: здесь и далее Центр добровольчества г. Великие Луки

Одними из инициаторов создания уникальной мемориальной территории выступили родные погибших военнослужащих. Идею поддержали общественные организации и руководство города.

Постановлением городской администрации комитет культуры определён ответственным за реализацию проекта строительства.

Пожертвование на строительство Мемориального парка воинской славы можно внести следующими способами:

— для юридических лиц:
Безналичным перечислением на расчетный счет комитета культуры администрации города по договору пожертвования. Назначение платежа: добровольное пожертвование на строительство Мемориального парка воинской славы.

УФК по Псковской области (МУ «Комитет культуры Администрации города Великие Луки», л/счет 04573005390)
ИНН 6025001448
КПП 602501001
Р/счет 03100643000000015700
Отделение Псков Банка России// УФК по Псковской области г. Псков
БИК 015805002,
к/с 40102810145370000049
«Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов»
КБК 508 20704050040000 150

— для физических лиц:
На счет общественной организации «Псковская региональная общественная организация «Союз помощи ветеранам Вооруженных сил и правоохранительных органов».
Наименование ПРОО «ССПВВСИПОО»
Mp/c 40703810051000000427
ИНН 6025052883
БИК 045805602
Кор счет 30101810300000000602
Банк ПСКОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 8630 ПАО СБЕРБАНК Г. ПСКОВ

Назначение платежа: добровольное пожертвование на строительство Мемориального парка воинской славы.

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