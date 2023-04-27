Обиженный пскович поджег дверь салона красоты

15:48, 27 апреля 2023, ПАИ

Пскович поджег дверь салона красоты за обидные фразы в его адрес. Об этом ПАИ сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Суд установил, что мужчина поджег входную дверь салона красоты с помощью легковоспламеняющейся жидкости, однако довести свой преступный умысел до конца он не смог — огонь потух.

В судебном заседании мужчина полностью признал вину, раскаялся в содеянном и пояснил, что мотивом совершения преступления послужило то обстоятельство, что ранее кто-то из сотрудников салона красоты сказал ему обидные фразы. Мужчине это не понравилось, и он решил их проучить.

Суд с учетом ряда смягчающих обстоятельств признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 2 статьи 167 УК РФ, и назначил ему наказание в виде пяти месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, взяв его под стражу в зале суда.