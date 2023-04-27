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Общество

В Пскове провели консультацию для вынужденных переселенцев

Консультацию для граждан, прибывших в Псковскую область с Украины, из Донецкой и Луганской народных республик, провели сотрудники регионального отделения Социального фонда России. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе фонда.

Фото: здесь и далее пресс-служба Социального фонда России по Псковской области

Участниками встречи стали 18 человек, их интересовало все о социальном обеспечении: что их ждет, какие документы им необходимо представить, каковы размеры выплат, которые они будут получать. Чаще всего переселенцы спрашивали о размере получаемого обеспечения и возможности перерасчета пенсий.

Также специалистов отделения фонда спросили о порядке установления различных видов пенсий, в том числе пенсии по инвалидности, ежемесячной денежной выплаты, о праве на набор социальных услуг, мерах социальной поддержки семей с детьми.

«Мы очень благодарны сотрудникам регионального отделения Социального фонда России и организаторам мероприятия за такую возможность. Очень доходчиво и просто, с большим человеческим участием они отвечали на наши вопросы. Меня, например, очень беспокоило, как я, будучи матерью ребенка-инвалида, могу подтвердить стаж по уходу за ребенком для назначения пенсии. Мне все подробно объяснили. Более того, я записалась в клиентскую службу отделения фонда, чтобы уже в ближайшее время разрешить все вопросы и проблемы», — поделилась Елена Куренкова, прибывшая в Псковскую область из Мариуполя.

Аналогичная встреча с участием сотрудников ОСФР по Псковской области запланирована Псковским региональным отделением Красного Креста в ближайшее время в Великих Луках, где также развернул свою деятельность еще один передвижной центр адаптации и помощи семьям, вынужденным покинуть Украину и Донбасс.

Мероприятие проводилось по инициативе сотрудников Псковского регионального отделения Красного Креста в рамках проекта «Передвижной центр адаптации и помощи семьям, вынужденным покинуть Украину и Донбасс», реализуемого за счет средств Фонда президентских грантов.

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