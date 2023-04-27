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Происшествия

Печерянин расплатился в кафе чужой картой и попал под суд

Печерянин лишился свободы за оплату покупки чужой банковской картой, которую он нашел в кафе. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре Печорского района. 

В ходе судебного разбирательства установлено, что в декабре 2022 года 27-летний мужчина, находясь в ночное время в кафе, обнаружил на полу и забрал себе банковскую карту, а затем использовал ее для покупки алкоголя в заведении. 

Кроме того, той же ночью мужчина похитил со стола мобильный телефон Samsung Galaxy A50, причинив ущерб на сумму 10 000 рублей.

Районный суд рассмотрел дело и признал мужчину виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «г» части 3 статьи 158, частью 1 статьи 158 УК РФ. Подсудимому назначено наказание в виде шести месяцев лишения свободы.

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