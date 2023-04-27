Порядок проживания жителей новых регионов без гражданства утвердил президент РФ

20:23, 27 апреля 2023, ПАИ

Владимир Путин утвердил порядок проживания в России жителей новых регионов без российского гражданства, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка».

В соответствии с указом, иностранцами будут считаться граждане, проживавшие на территориях новых регионов на день их принятия в состав России, а также ранее проживавшие и выехавшие в РФ граждане, которые заявили о желании сохранить прежнее гражданство и не принесли присягу гражданина РФ.

Жители новых территорий, которые не приняли гражданство РФ и таким образом признаются иностранцами, могут быть выдворены из России, если будут создавать угрозу её национальной безопасности.

В первую очередь речь идёт о лицах, выступающих за насильственное изменение основ конституционного строя РФ, планирующих или финансирующих теракты либо экстремистские преступления. Это же касается тех, кто непосредственно ведёт такую деятельность или помогает в ней, а также как-либо поддерживает терроризм и экстремизм.