Фестиваль педагогических мастер-классов прошёл в Пыталово

21:44, 27 апреля 2023, ПАИ

В детском саду № 1 «Дружба» города Пыталово прошёл межмуниципальный фестиваль мастер-классов «Педагогический дуэт» для молодых педагогов и педагогов-наставников дошкольных образовательных учреждений. Это мероприятие проводится впервые, сообщает Псковскому агентству информации газета «Наша жизнь».

В нём приняли участие четыре педагогических дуэта. Каждая пара выступающих состояла из педагога-наставника и молодого педагога. Дуэт показывал свой мастер-класс. Первые воспитатели Ирина Добровольская и Юлия Соколова сделали свой упор на совершенствование педагогических навыков молодого специалиста. Мастер-класс показывал процесс передачи опыта наставником молодому педагогу в образовательной работе с детьми.

Дав старт фестивалю, заместитель главы администрации района Полина Рубченя отметила, что идея проведения такого фестиваля принадлежит коллективу детского сада № 1.

Второй дуэт педагогов — Галины Тихоновой и Полины Кастыря — провёл мастер-класс с целью повышения мотивации и вовлечённости родителей в образовательный процесс. На примере методики умных игр в сказках для мам были показаны способы психологического понимания и принятия проблем и страхов.

Следующий дуэт — Галины Кулаковой и Ирины Романовской — в своём мастер-классе показал совместную деятельность наставника и молодого педагога при проектировании повышения квалификации как залог профессионального роста молодого специалиста.

Последними выступили перед аудиторией Любовь Петрова и Светлана Баринова. Они выбрали темой задания создание эффективной презентации — именно той презентации, которая точно попадёт в слушателя и оставит свой след.

В целом мероприятие оказалось полезным не только для собравшихся педагогов, но и для всех гостей данного фестиваля. Было интересно наблюдать за процессом передачи опыта и знаний от наставника молодому специалисту.

По окончании мероприятия всем педагогам были вручены дипломы за участие в фестивале. Все присутствующие выразили надежду на то, что такие события будут проводиться регулярно.