До старта программы «Герои земли Псковской» остался месяц

15:00, 06 августа 2025, ПАИ

До старта программы «Герои земли Псковской» остался месяц, сообщается в официальном Telegram-канале Псковской области.

Утверждены учебные модули, готовы онлайн-курсы, а также определены места для стажировок с наставниками в государственных учреждениях и на предприятиях региона. Преподаватели Президентской академии в Санкт-Петербурге тщательно готовятся к занятиям.

Директор Президентской академии в Санкт-Петербурге, член Общественного совета программы Андрей Хлутков сообщил, что в настоящее время их эксперты встречаются с участниками, проводят комплексную диагностику их профессионального и управленческого потенциала, а также анализируют полученные результаты. Он отметил, что такой подход позволяет каждому сформировать объективное представление о своих сильных сторонах и наметить индивидуальную траекторию развития.

«Кадровая программа «Герои земли Псковской» – это не только обучение, но и старт осознанной карьеры, подготовка лидеров для работы в новых геополитических реалиях», – говорится в сообщении.

Отметим, программа «Герои земли Псковской» предоставляет ветеранам боевых действий возможность реабилитации и профессиональной адаптации. В ходе неё участники проходят комплексную диагностику по методике Высшей школы госуправления Президентской академии, а затем работают с наставниками, которые помогают им погрузиться в реальные задачи и увидеть особенности выбранного направления изнутри.

Обучение участников программы «Герои земли Псковской» начнётся в сентябре. Оно включает в себя профориентационные мероприятия и профессиональную подготовку, что позволяет ветеранам адаптироваться к гражданской жизни и найти новые возможности для самореализации.

Подробнее о ходе реализации программы «Герои земли Псковской» читайте в специальном сюжете ПАИ.