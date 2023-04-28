В Великих Луках прошли финальные соревнования спартакиады вузов

00:14, 28 апреля 2023, ПАИ

В Великих Луках прошли финальные соревнования XIV областной спартакиады вузов и XIV областной спартакиады УСПО по лёгкой атлетике. Об этом сообщается в группе «Центр спортивной подготовки Псковской области» в соцсети "ВКонтакте".

В соревнованиях приняли участие четыре вуза и пять УСПО — всего 72 человека. Призовые места распределились следующим образом: среди вузов первое место заняла ВЛГАФК, второе — ПсковГУ, на третьем месте расположилась ВГСХА.