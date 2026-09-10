Стали известны победители смотра-конкурса «Ветеранское подворье – 2026»

20:31, 10 сентября 2026, ПАИ

Дновский район принял финал 15-го смотра-конкурса районных ветеранских организаций «Ветеранское подворье – 2026». Представители всех муниципалитетов области собрались в Дновском округе, чтобы представить результаты труда в летний сезон и продемонстрировать свой урожай. Об итогах конкурса сообщает корреспондент районной газеты.

Конкурс прошёл на территории районного культурного центра. На площадке муниципалитеты представили овощи и фрукты, соленья, мёд, выпечку, молочные и мясные продукты домашнего приготовления. Кроме того, районные делегации встречали гостей «Ветеранского подворья» разнообразием вязаных и тканых изделий, игрушек ручной работы, предметов быта и декора, выполненных из природных материалов. Особое внимание финалисты смотра уделили оформлению своих презентационных павильонов. Они были декорированы композициями из цветов и листьев и поделками из выращенных на собственных грядках овощей забавных форм.

На площадке участники делились опытом огородничества и садоводства, угощали друг друга любимыми блюдами и раскрывали секреты их приготовления.

От имени правительства Псковской области к участникам мероприятия обратилась первый заместитель губернатора региона Вера Емельянова. Она отметила, что уже 15 лет «Ветеранское подворье» объединяет пенсионеров, ветеранов войны и труда, членов садоводческих товариществ и их семьи.

«В этом году гостеприимный Дновский район стал центром притяжения для всех любителей садоводства и огородничества. Продолжая добрую традицию ежегодного проведения конкурса, вы отдаёте дань уважения вашему трудолюбию, силе, опыту или целеустремлённости. Вы сохраняете лучшие традиции земледелия, являетесь примером для будущих поколений», – отметила Вера Емельянова в своём выступлении.

Вместе с официальными лицами первый вице-губернатор прошла по площадке конкурса и ознакомилась со стендами финалистов. В этом году конкурс посетили депутат Государственной Думы РФ Александр Козловский, сенатор от региона Наталья Мельникова, главный врач Порховской межрайонной больницы Дмитрий Мельцер, председатель Псковского областного Совета ветеранов войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов Николай Груздов, а также местные жители и гости из других районов области.



Фото: корреспондент районной газеты



Фото: корреспондент районной газеты



Фото: корреспондент районной газеты



Фото: корреспондент районной газеты



Фото: корреспондент районной газеты



Фото: корреспондент районной газеты



Фото: корреспондент районной газеты



Фото: корреспондент районной газеты















По итогам смотра-конкурса победители были определены в восьми номинациях. Звание лучшего ветеранского подворья получили хозяйства Зинаиды Богдановой (Новоржевский район), Татьяны Пузиковой (Опочецкий район), Татьяны и Евгения Лошенковых (Порховский район), Людмилы Макарихиной (Псковский район), Ирины Берзиной (Пыталовский район), Владимира Саченко и Надежды Шалиной (Стругокрасненский район).

В номинации «Лучший садовый участок» награды получили семья Красновых (Новосокольнический муниципальный округ), Антонина Иванова (Палкинский муниципальный округ), Анна Логунова (Пустошкинский муниципальный округ), семья Светланы Михайловой и Елены Васютиной из Великих Лук.

Звание «Лучший цветовод» единолично присуждено Александру Демьяненко из Печорского муниципального округа.

В номинации «Лучший уголок отдыха» отметили сразу трёх участников: семьи Роговнёвых (Великолукский муниципальный округ) и Кондратьевых (Красногородский муниципальный округ) и Марину Данилову (Плюсский муниципальный округ).

В номинации «Лучший в животноводстве и полеводстве» призёрами стали Ольга Зиминова (Себежский муниципальный округ), Татьяна Колосовская (Усвятский муниципальный округ) и семья Ветровых из Солецкого муниципального округа Новгородской области.

Номинация «Лучший в декоративно-прикладном творчестве» оказалась самой представительной: награды получили Надежда Кондратьева (Бежаницкий муниципальный округ), Надежда Чмиль (Гдовский муниципальный округ), Анатолий Баранов (Дедовичский муниципальный округ), Валентина Польшакова (Дновский муниципальный округ), Раиса Юхневич (Куньинский муниципальный округ), Наталья Воронова (Невельский муниципальный округ), Светлана Брусе (Островский муниципальный округ) и Любовь Марчевская (Пушкиногорский муниципальный округ).

Лучшим пчеловодом на конкурсе признан Яков Кабанов из Пскова.

В номинации «Лучшая детская грядка» победу одержала ученица шестого класса Башовской средней школы из Локнянского муниципального округа Анастасия Марцинкевич. Её участком руководила Любовь Грипиняк.

По итогам зрительского голосования приз зрительских симпатий получила Любовь Марчевская из Пушкиногорского муниципального округа, уже отмеченная в номинации «Лучший в декоративно-прикладном творчестве».