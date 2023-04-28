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Общество

Курсы управления дронами предлагают внедрить в школы

Курсы управления беспилотниками нужно внедрять в образовательные программы, в том числе в школах. Об этом заявил в четверг президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию беспилотных авиационных систем. Об этом сообщает ТАСС.

«Необходимо включить учебные курсы и модули управления беспилотными системами в образовательные программы в самых разных областях», — сказал Путин, отметив, что речь идёт о необходимости обладать соответствующими навыками агрономам, строителям, энергетикам и транспортникам.

«И конечно, полностью поддерживаю прозвучавшие со стороны наших компаний предложения, чтобы уже со школы ребята могли учиться управлять, собирать, конструировать дроны. Уверен, это, во-первых, ребят займёт полезным и интересным делом, отвлечёт от того, чем не надо было бы заниматься; во-вторых, эта так называемая ранняя профориентация пойдёт на пользу в конечном итоге и стране», — сказал Путин. 

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