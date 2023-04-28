Что нужно сажать в майские праздники, рассказала эксперт

09:44, 28 апреля 2023, ПАИ

Какие работы рекомендуется проводить на дачном участке в майские праздники, рассказала эксперт Союза садоводов России, ландшафтный дизайнер Ольга Воронова.

Большинство российских дачников успевают к майским праздникам убрать мусор с участков и освободить многолетние растения от зимних укрытий. Рассаду тоже желательно полностью подготовить к началу длинных выходных и разместить ее, допустим, на веранде, советует Ольга Воронова. По ее словам, в первой половине мая огородникам нужно сосредоточиться на вскапывании грядок и посадке основных культур, иначе урожай не удастся получить вовремя.

«В первых числах мая сеем в открытый грунт самые холодостойкие растения, потому что у нас еще могут быть «черемуховые холода». Так что сначала высаживаем морковь, горох, редиску, зелень», — сказала Ольга Воронова в интервью радио Sputnik.

Первую половину майских праздников можно также посвятить тепличным растениям, отметила она. «В теплицу можно высадить томаты, перцы, баклажаны, огурцы. Даже если похолодает на улице, внутри все равно будет плюс», — считает Ольга Воронова. Ближе к 9 мая можно переходить к картофелю и луку, продолжила эксперт.

«Когда земля прогреется сильнее, можно сажать лук-севок и картошку. Тыкву, кабачки, патиссоны можно высаживать не ранее 9-12 мая. Свеклу и фасоль тоже лучше сажать в эти даты, вместе с капустой», — порекомендовала Ольга Воронова.

Сажать томаты и огурцы в открытый грунт можно не ранее 15 мая, уверена она. «После этого числа сажать безопаснее. Иначе, если похолодает хотя бы до минус одного, помидоры и огурцы пропадут: может быть, растение и не померзнет, но будет потом болеть и не даст урожая», — объяснила Ольга Воронова.

Садоводам в начале мая необходимо позаботиться о защите плодовых деревьев от вредителей и болезней, добавила эксперт.