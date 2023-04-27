41-летний пскович едва не сгорел в собственном доме

09:25, 28 апреля 2023, ПАИ

Пожар произошел в селе Серёдка Псковского района 27 апреля. В жилом доме на улице Александра Невского сгорела кровля и выгорел коридор. Об этом ПАИ сообщили в областном управлении МЧС.

В результате пострадал 41-летний мужчина. Спасены три человека, в том числе два ребенка 2021 и 2023 годов рождения.

Предварительная причина возгорания – аварийный режим работы электросети в доме.

Кроме того, сгорел двухэтажный дом в деревне Гниловец. Предварительная причина возгорания – аварийный режим работы электрооборудования. Удалось спасти пристройку к дому, три хозяйственные постройки, летний дом, беседку и соседний жилой дом. Эвакуирован газовый баллон на 50 литров.