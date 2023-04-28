В России обсуждают меры по снижению уровня теневой занятости

11:50, 28 апреля 2023, ПАИ

В правительстве обсуждаются дополнительные меры по снижению уровня теневой занятости в России. Об этом рассказали два участника стратегической сессии 25 апреля под председательством премьер-министра Михаила Мишустина, посвященной повышению благосостояния граждан. Информацию о том, что этот вопрос был на повестке, подтвердили в кабмине, пишет РБК.

Перед правительством стоит задача по наращиванию благосостояния граждан, которая будет решаться в том числе за счет снижения теневой занятости. Это необходимо, поскольку зарплаты в сером секторе в среднем на 30% ниже, чем в формальном, констатирует один из них. Для выполнения цели по снижению теневой занятости рассматривается комплекс мер, указали источники издания, а именно:

- на федеральном уровне — это использование больших данных для мониторинга компаний, а также проведение проверок организаций в случае обнаружения у них признаков теневой занятости. В этой работе планируется задействовать, в частности, возможности Федеральной налоговой службы (ФНС, РБК направил туда запрос). Мониторинг обсуждается в контексте того, что, несмотря на минимизацию тренда на зарплаты «в конвертах», по-прежнему есть работники, которым незаконным образом платится зарплата ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ), пояснил один из собеседников РБК. По данным Росстата, среднедушевой доход 10% населения страны в четвертом квартале 2022 года составил 10,5 тысяч рублей, в то время как МРОТ был на уровне 15,3 тысячи рублей.

- на региональном уровне — определение приоритетных отраслей с наибольшим риском теневой занятости и установление ежегодных целевых показателей ее снижения;

- обсуждалось и введение мер поддержки компаний, которые платят достойную белую зарплату. Впрочем, детальной «дорожной карты» по этому вопросу на стратсессии представлено не было, говорит эксперт, присутствовавший на заседании.

По данным Росстата, за последние семь лет доля оплаты труда в ВВП (включая «ненаблюдаемые» зарплаты) снизилась на 9,1 подпункта, до 39,1% по итогам 2022 года. «Куда в основном пошли эти средства? В прибыль предприятий. Она не инвестировалась в создание высокооплачиваемых рабочих мест. И в этом есть претензия общества к российскому бизнесу», — отметил один из участников стратсессии. Кроме того, работники с низкой зарплатой означают потенциальный рост издержек на меры господдержки, указал другой. Собеседник из правительства заметил, что снижение теневой занятости необходимо, прежде всего, для страхования рисков гражданина в случае болезни или потери работы, чего зарплата «в конверте» не обеспечивает.

О том, что правительство планирует усилить работу по снижению теневой занятости, ранее заявляла вице-премьер Татьяна Голикова. В 2021 году правительство утвердило план мероприятий по сокращению теневой занятости на 2022–2024 годы. По данным Росстата, в 2022 году официальная средняя зарплата в российских организациях составляла 64,2 тысячи рублей, что на 27% превышало более общий показатель среднего трудового дохода (50,7 тысячи рублей), учитывающего зарплаты в неформальном секторе экономики.

Сокращение теневой занятости — не единственное направление работы правительства по повышению благосостояния населения. На стратсессии также обсуждались донастройка мер социальной поддержки и развитие социального контракта.

Снижение теневой занятости возможно только через «движение навстречу друг другу» бизнеса и государства, считает исполнительный директор «Опоры России» Андрей Шубин. В пример он привел эксперимент в отрасли общепита: с 2022 года предприятия этой сферы освободили от НДС, а также расширили для них критерии отнесения к МСП с 250 до 1500 человек. В результате выведение из тени этой отрасли идет очень успешно, констатировал он. Эксперимент по обелению проводится также среди клининговых компаний — ряд из них вошли в специальный реестр ФНС и согласились платить налоги выше среднеотраслевого уровня. Действовать нужно методом не только «кнута», но и «пряника», уверен Шубин.

Ранее о позитивных трендах в ресторанном бизнесе говорил и замминистра финансов Алексей Сазанов. «Главной целью предоставления преференций для нас было обеление рынка труда в этом сегменте. Здесь мы уже видим положительный результат», — заявлял он в сентябре 2022 года.

Как пояснил Шубин, стремление бизнеса работать в серой зоне — «чистая экономика». Особенно это актуально для «человекоемких» отраслей, где фонд оплаты труда является основной издержкой. К таким сферам относятся, в частности, охрана, перевозки, стройка. Процессы обеления тормозит тот факт, что при выходе из «тени» предприятиям, как правило, доначисляют старые долги, а также они почти автоматически попадают в очередь на выездную проверку. Хотелось бы, чтобы власти руководствовались принципом «прощение в обмен на обеление», считает он.

Теневая занятость есть во всех странах, так как экономические агенты всегда стремятся сократить расходы, в том числе связанные с налогообложением труда, заявил профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов. «Единственный способ снизить теневую занятость — это контроль доходов и расходов налоговыми органами. Он позволяет выявить «дельту» между ними и обложить ее налогом», — подчеркнул эксперт.

По его мнению, правительство задумалось об усилении контроля над серым сектором, прежде всего, для обеспечения большей стабильности региональных бюджетов (значительная часть их доходов приходится на НДФЛ). Аргумент о повышении социальной защищенности кажется ему несостоятельным: самозанятые граждане (число которых уже превысило 7 млн) тоже не имеют социальных гарантий, хотя формально находятся в легальном поле и платят налог, констатировал Александр Сафонов.