Жители Пскова попали под суд за продажу контрафактного алкоголя и сигарет

12:58, 28 апреля 2023, ПАИ

Жителям Пскова предъявлено обвинение в приобретении, хранении и продаже немаркированной алкогольной продукции и табачных изделий. Об этом ПАИ сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

С июля 2016 года по май 2018 года подсудимые приобрели и хранили с целью последующего сбыта не менее 9408 емкостей немаркированной и не соответствующей ГОСТу алкогольной продукции на общую сумму свыше 2 800 000 рублей и не менее 45 876 пачек сигарет на общую сумму свыше 5 200 000 рублей. Часть этого они успели продать.

Суд признал мужчин виновными в совершении указанного преступления и назначил одному из них наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года, а другому - в виде одного года четырех месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу пока не вступил.