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Происшествия

Псковича осудили за сбыт наркотиков в крупном размере

Уголовное дело в отношении мужчины по факту незаконного сбыта наркотического средства в крупном размере рассмотрел Псковский городской суд. Об этом ПАИ сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, что подсудимый связался с закупщиком наркотических средств и встретился с ним на территории Пскова. Горожанин получил от последнего четыре тысячи рублей.
А масса проданного наркотика составила 0,39 грамма, что относится к категории крупного размера, говорится в сообщении.

Суд признал псковича виновным и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда в законную силу пока не вступил. 

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