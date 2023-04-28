Псковича осудили за сбыт наркотиков в крупном размере

13:04, 28 апреля 2023, ПАИ

Уголовное дело в отношении мужчины по факту незаконного сбыта наркотического средства в крупном размере рассмотрел Псковский городской суд. Об этом ПАИ сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, что подсудимый связался с закупщиком наркотических средств и встретился с ним на территории Пскова. Горожанин получил от последнего четыре тысячи рублей.

А масса проданного наркотика составила 0,39 грамма, что относится к категории крупного размера, говорится в сообщении.

Суд признал псковича виновным и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда в законную силу пока не вступил.