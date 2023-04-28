Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 7,5 % годовых

13:53, 28 апреля 2023, ПАИ

Ключевую ставку на уровне 7,5 % годовых сохранил Банк России пятый раз подряд и отметил, что оценит на ближайших заседаниях целесообразность ее повышения для стабилизации инфляции на целевом уровне в 4 %. Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора.

«Совет директоров Банка России 28 апреля 2023 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. Текущие темпы прироста цен увеличились с конца 2022 года, но остаются умеренными, в том числе в части устойчивых компонентов. Инфляционные ожидания населения снизились. При этом они сохраняются на повышенном уровне, как и ценовые ожидания предприятий. Экономическая активность растет быстрее, чем предполагалось в февральском прогнозе Банка России», - отметил ЦБ, передает ТАСС.

Кроме того, в условиях постепенного увеличения текущего инфляционного давления на ближайших заседаниях будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки для стабилизации инфляции вблизи 4 % в 2024 году и далее.