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Общество

Онли рашен: 110-й выпуск «Псковского телеграма» выйдет в эфир 28 апреля

Последняя неделя апреля была насыщена событиями. В Госдуме предлагали отменить изучение английского языка в школе и приравнять депутатские зарплаты к средним по стране. А в Псковском областном Собрании обсуждали дороги, меняли способ избрания глав в муниципальных округах и призывали федеральный центр помочь в борьбе с борщевиком. Разумеется, эти темы оказались в центре внимания ведущих проекта «Псковский телеграм», 110-й выпуск которого выйдет сегодня.

Кроме того, в программе: как Псков готовится к главному спортивному мероприятию мая, кто из псковичей получил национальную театральную премию, когда мы будем отмечать День ветерана СВО и что считают самой актуальной проблемой современности псковские коммунисты.

«Псковский телеграм» - еженедельный видеопроект Псковского агентства информации о темах, обсуждаемых в региональном и федеральном Телеграм-пространстве. Выпуск выйдет на портале ПАИ в 18:00, в эфире телеканала «Первый Псковский» в 18:30.

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