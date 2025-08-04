Правительство Псковской области наградило лучших работников физкультуры и спорта

16:40, 04 августа 2025, ПАИ

Правительство Псковской области в честь Дня физкультурника наградило лучших региональных работников физической культуры и спорта сегодня, 4 августа, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ









































От имени губернатора Псковской области и от себя лично специалистов наградила заместитель главы региона Ольга Тимофеева. «Мы впервые решили провести такое мероприятие, чтобы отметить лучших педагогов, лучших тренеров и наставников, которые посвятили себя воспитанию молодёжи. Вы закладываете основы здорового образа жизни, вы учите молодых ребят преодолению себя, дисциплине, честности, командному духу и умению побеждать. Вы первыми замечаете талант и потенциал у молодых спортсменов, мотивируете и направляете, выводите на региональные, всероссийские и международные арены», – сказала она.

Почётный знак «За заслуги перед Псковской областью» получили старший преподаватель кафедры теории и методики лёгкой атлетики Великолукской государственной академии физической культуры и спорта (ВЛГАФК) Валерий Ершов, а также его коллега доцент кафедры теории и методики физической культуры, педагогики и психологии великолукского вуза Валерий Копаев.

Почётных грамот губернатора Псковской области удостоились доцент кафедры физиологии и спортивной медицины ВЛГАФК Людмила Сазонова и заведующий кафедрой естественно-научных дисциплин академии Андрей Челноков.

Звание «Заслуженный работник физической культуры и спорта Псковской области» присвоили тренеру-преподавателю спортшколы «Гармония» Валентине Жидоморовой, директору Печорской районной спортшколы Наталье Кохановой, директору Невельской районной спортшколы Галине Лавреновой, доценту центра физической культуры, студенческого спорта и здоровьесбережения ПсковГУ Алексею Никитину, тренерам спортшколы «Лидер» Элле Полторацкой и Ивану Яковенко, методисту, педагогу дополнительного образования центра «Юность» Андрею Скориченко, профессору кафедры теории и методики спортивных игр ВЛГАФК Ирине Таран.

Благодарственные письма от правительства региона получили старший преподаватель кафедры иностранных языков академии Екатерина Дыдко, тренер спортшколы «Мастер» Дмитрий Михайлов, тренер спортшколы «Экспресс» Татьяна Облецова, заведующий кафедрой жизнедеятельности, теории и методики единоборств ВЛГАФК Виталий Романов, заведующий кафедрой теории и методики гимнастики великолукского вуза Денис Семёнов, старший преподаватель кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин академии Николай Фетисов и тренер спортшколы «Олимпия» Ольга Чернобровкина.

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