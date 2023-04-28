Путин подписал закон о пожизненном лишении свободы за госизмену

16:20, 28 апреля 2023, ПАИ

Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание за госизмену вплоть до пожизненного заключения.

Такая мера может грозить за шпионаж и выдачу иностранцам сведений, составляющих гостайну, пишет РИА Новости.

Также пожизненным заключением могут наказать за переход на сторону противника либо оказание финансовой, консультационной или иной помощи государству в деятельности, направленной против России.

Также Путин подписал закон об ужесточении уголовной ответственности за диверсии и терроризм. За диверсии теперь предполагается наказание до 20 лет колонии (раньше было 15). Усиливается наказание за международный терроризм - до 12 лет с 10.

До 20 лет ужесточается ответственность за совершение действий, создавших угрозу гибели людей и направленных на дестабилизацию ситуации в стране (было 15).

За содействие террористической деятельности минимальный порог наказания увеличивается с 5 лет до 7.