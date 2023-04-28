По три года колонии строгого режима получили закладчики из Острова и Идрицы

16:38, 28 апреля 2023, ПАИ

Жители Острова и посёлка Идрица осуждены за покушение на незаконный сбыт наркотиков через интернет. Об этом ПАИ сообщили в Псковской транспортной прокуратуре.

В сентябре мужчины через интернет вступили в преступный сговор с неизвестным с целью продажи наркотиков в Пскове. В их обязанности входило получение наркотических средств бесконтактным способом и сбыт через тайники-закладки. Преступную деятельность пресекли сотрудники транспортной полиции. В ходе обысков подсудимых обнаружен и изъят мефедрон общей массой более 49 граммов.

Суд, с учетом данных личности подсудимых и обстоятельств совершения ими преступления, признал их виновными и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на три года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима каждому. Приговор суда в законную силу пока не вступил.